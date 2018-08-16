«Раздражает»: Поклонники возмущены поведением Ольги Бузовой на концерте в Сочи

Певица в своем Instagram-аккаунте поблагодарила жителей города за «волшебный» прием, но им запомнилось другое: звезда опоздала на мероприятие на три часа и даже не извинилась. Фанаты раскритиковали артистку за «хамское» отношение к людям.

Ольга Бузова продолжает концертный тур «Под звуки поцелуев». Накануне она выступала в Сочи. Уже традиционно после концерта Ольга Бузова показала огромные букеты цветов от поклонников в своем Instagram-аккаунте и поблагодарила их за «волшебный вечер и незабываемый концерт». Преданные фанаты высказали восхищение певицей, а некоторые даже побеспокоились о ее здоровье из-за слишком плотного графика. Но, как оказалось, многим посетителям концерта он запомнился вовсе не своей «волшебностью», а «хамским отношением к людям».

Поклонники были возмущены поведением Ольги Бузовой. Она опоздала на три часа, и даже не извинилась, а все мероприятие продлилось всего полчаса: «Концерт должен был быть в 22:00 как написано на билете. Но звезда появилась только в 2:15 не извините не простите. И организаторы как должное это говорят. Просто хамское отношение к людям», «Это же трэш, люди платили за столы 20 и 50 тысяч, а ты выдала на 30 минут». В связи с этим многие предположили, что цветы Ольга Бузова подарила себе сама: «Почем розы?», «Бузова устроилась продавцом цветов?», «Иногда кажется, что это просто цирк какой-то. Вся эта напыщенность и показуха раздражает».

Виктория Озерова