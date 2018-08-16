«Вторая Волочкова»: Поход Бузильды в церковь возмутил подписчиков

По мнению поклонников, Бузильда решила явиться в святое место явно не для того, чтобы помолиться и очиститься от грехов.

Платок просто повязан на шею, зато фото в обнимку с батюшкой. Бузова никак не подписала снимок, а только отметила в пункте «локации», что побывала в Свято-Троицком соборе в Симферополе. После публикации поклонники тут же начали вспоминать подобные фотографии у Волочковой, возмущённо отмечая, что вряд ли Бузильда верит в Бога, и всё это исключительно ради пиара.

Фанаты подчеркнули, что в церкви следует бывать, когда действительно есть на то причина. «Ради хайпа» приходить туда не следует. Некоторые хейтеры раскритиковали и священников, пускающих «вторую Волочкову» и позволяющих ей такое. По всей видимости, комментарии подписчиков подействовали на Бузову, поскольку в скором времени певица удалила снимок со своей страницы.

Ирина Летинская