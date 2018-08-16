Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в порче его кровати фекалиями

Звездная пара разошлась полтора года назад, но неприятные подробности их совместной жизни появляются до сих пор.

Недавно Джонни Депп обвинил экс-жену Эмбер Херд в том, что она специально подложила ему в кровать собственные фекалии. Произошло это два года назад. Актер предполагает, что так его бывшая возлюбленная хотела отомстить ему за опоздание на ее день рождения.

Депп уверен в правоте, отмечая, что его слова может подтвердить домашняя прислуга, увидевшая неприятный сюрприз в постели. Херд отрицает свою вину, заявив, что это сделала ее собака йоркширский терьер Бу, страдавший будто бы от желудочных болезней. Знаменитый «Джек-Воробей» по-старому стоит на личном мнении, отмечая, что оставленные фекалии чересчур большие как для небольшого пса. В день, когда Депп опоздал на день рождения Эмбер, актриса набросилась на него с кулаками за такой проступок. Таковы слова актера, о реакции на них его экс-жены ничего не известно.

Никита Готский