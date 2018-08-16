Алёну Шишкову просят не поддаваться чарам Тимати

Модель, родившая рэперу любимую дочь Алису, всё больше поддаётся влиянию бывшего любовника. Фанаты просят её выбирать достойного человека, а не самовлюблённого Тимати.

В любви Тимати к дочери поклонники и хейтеры артиста не сомневаются. Количество дорогих подарков и даже песня, которую рэпер написал в честь своего 35-летия, но львиную долю текста посвятил наследнице, говорят о безмерных чувствах отца к дочери. Такое отношение к детям нередко заставляет их матерей думать, что, возобновив семью, они получат не меньше внимания, но поклонники Алёны Шишковой просят её «проснуться».

Свои чары Тимати стал распускать, пригласив всю семья, включая Алёну Шишкову и Анастасию Решетову, на отдых Сен-Тропе. Фанаты уверены, что между моделями существует настоящая вражда, провоцируемая Анастасией, ведь Тимати очевидно испытывает к Алёне очень тёплые чувства. Но в то же время в своих песнях рэпер не желает больше привязываться к женщинам, ставя на первое место свою дочь. Поклонники обеспокоены тем, что Алёна может обжечься во второй раз, если позволит Тимати начать себя обхаживать.

Елизавета Трюфель