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Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

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Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

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| | Сын Ван Дамма будет осужден за нападение с ножом в Аризоне

Сын Ван Дамма будет осужден за нападение с ножом в Аризоне

Сегодня, 11:32

Молодой человек напал на соседа в пригороде Феникса. Вчера он изменил свои показания в полиции.

 

Сын известного бельгийского актера Жан-Клод Ван Дамма признал себя виновным в происшествии с нападением на человека с ножом в руках. Предполагается, что его могут приговорить к испытательному сроку за совершенный инцидент.

Сотрудники полиции американского штата Аризона задержали 22-летнего Ван Варенберга в начале осени 2017 года по подозрению в нападении с ножом на соседа по квартире. Помимо того отпрыск героя боевиков обвиняется в незаконном хранении марихуаны. Ван Варенберг сожалеет о произошедшем и утверждает, что не узнал своего соседа, посчитав его вором и якобы поэтому он взялся за нож и бросился на человека.


Никита Готский
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