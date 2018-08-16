Сын Ван Дамма будет осужден за нападение с ножом в Аризоне

Молодой человек напал на соседа в пригороде Феникса. Вчера он изменил свои показания в полиции.

Сын известного бельгийского актера Жан-Клод Ван Дамма признал себя виновным в происшествии с нападением на человека с ножом в руках. Предполагается, что его могут приговорить к испытательному сроку за совершенный инцидент.

Сотрудники полиции американского штата Аризона задержали 22-летнего Ван Варенберга в начале осени 2017 года по подозрению в нападении с ножом на соседа по квартире. Помимо того отпрыск героя боевиков обвиняется в незаконном хранении марихуаны. Ван Варенберг сожалеет о произошедшем и утверждает, что не узнал своего соседа, посчитав его вором и якобы поэтому он взялся за нож и бросился на человека.

Никита Готский