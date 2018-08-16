Ксения Собчак вновь примерила свадебное платье

Ксения Собчак заинтриговала своих подписчиков в Instagram, выложив фото в свадебном платье, дописав под фото - «Пришло Время Перемен! Готовлюсь!»

Никаких других подробностей звезда не указала, что заставило поклонников строить теории, гадая, что же этим фото хотела сказать Ксения. Многие даже начали думать, что таким образом она хочет намекнуть, что в скором времени расторгнет брак с Максимом Виторганом.

Однако, как оказалось, это фото было сделано на свадьбе подруги Ксении, на которой присутствовал необычный дресс-код, все гостьи должны были прийти на мероприятие в свадебных платьях.

Пришло Время Перемен! Готовлюсь!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 15, 2018 at 1:11pm PDT

Настоящая свадьба Собчак была в феврале 2013 года. Супруги предпочли тайную свадьбу, о которой знали лишь ближайшие родственники. Все остальные гости были приглашены как-будто на допремьерный показ фильма «фитиль». Правда через несколько часов информация всё же просочилась в прессу, и Ксении с мужем пришлось убегать от папарацци через чёрный ход.

Святослав