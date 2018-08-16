Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Татьяна Кравченко, исполняющая роль «народной» героини, стала объектом угроз со стороны любимых ею фанатов. Поклонник требует деньги.

Татьяна Кравченко не стала терпеть пытки неизвестностью и обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает ресурс «112». Исходя из объявленной информации, Татьяне Кравченко на мобильный телефон стали поступать сообщения от поклонника, в которых он, в том числе, просит актрису перевести ему деньги. Кто этот человек и какова причина его издевательств над звездой на данный момент остаётся неизвестным.

Сама актриса часто отзывалась о поклонниках тепло, отмечая, что ей приятно, когда говорят добрые слова, обнимают, целуют и не боятся подойти. Известности женщина также не боится, потому обращение в полицию могло стать следствием опасного отношения вымогателя. Напомним, что зритель помнит Татьяну Кравченко по роли Валентины Будько в сериале «Сваты», который возвращается на экраны с новым сезоном.

Елизавета Трюфель