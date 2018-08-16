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Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе

Сегодня, 09:26

Американский актёр продолжает раскрывать мерзкие подробности своего неудачного брака. После уличения бывшей во лжи, он «напал» на Эмбер Хёрд с позорным обвинением.

По словам Джонни Деппа, которые может подтвердить женщина, занимающаяся уборкой особняка пары, Эмбер решила отплатить Деппу за испорченный праздник и справила нужду прямо в супружеской постели. Фекалии были найдены на листке бумаги, находящемся в ложе, гувернанткой. Так Эмбер Хёрд отплатила Деппу за то, что он опоздал на её День рождения на два часа.

Инсайдеры сообщают, что инцидент произошёл в последние месяцы перед громким разводом и предполагаемым избиением актрисы. Обнаружив экскременты, Джонни Депп покинул дом на длительное время. Хёрд защищается и перекладывает вину на одну из собак пары по имени Бу. Животное страдало от пищевых расстройств и часто оставляло неприятные сюрпризы хозяевам. Слова Эмбер подтверждают близкие пары, которые, в то же время, обвиняют девушку в наплевательском отношении к питомцам, что приводило к постоянным болезням последних.


Елизавета Трюфель
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