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| | Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки

Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки

Сегодня, 09:07

Намекнул на то, что участников «Дома-2», которые вскоре скрепят свой союз узами брака, ожидает пополнение в семействе, Евгений Маслов.

 

В своем микроблоге он отметил, что сожалеет о написанном недавно нелицеприятном посте о возлюбленным, и намекнул на то, что Марго Овсянникова может быть беременна от Артема Сороки. Слухи тут же начали распространять преданные фанаты скандального реалити.

Все дело в том, что уже некоторое время в социальных сетях все чаще говорят о том, что отношения между Марго и Артемом носят исключительно фиктивный характер и заключены были исключительно ради привлечения внимания к одной и к другой стороне. Сейчас Сорока и Овсянникова отправились на Остров любви и делают все для того, чтобы их чувствам наконец поверили.

«Артем и Маргарита, я в вас верю! Братишка, прости, что написал гадость, я больше не сомневаюсь в вашей паре! Вы искренние и чистые люди! Серьезно, я надеюсь, вы понимаете, что я не со зла. Я даже приготовил вам подарок на свадьбу! Спасибо, что назовешь будущего сына в честь меня. Это такая радость, поздравляю, Марго и Сорока!», - отметил Евгений Маслов, введя телезрителей в заблуждение.

Чтобы выяснить, действительно ли Марго беременна, поклонники отправились на их личные странички в социальных сетях и стали заваливать молодых людей вопросами, однако те никак информацию пока не комментируют.

Единственное, о чем написал Артем, это признание Овсянниковой в своих нежных чувствах. Также он рассказывает подписчикам о том, что всегда обнимает невесту, дабы та ощущала, что он в ней нуждается.


Николай Офицеров
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