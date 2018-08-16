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| | Сальма Хайек с дочерью попали под прицел фотографов

Сальма Хайек с дочерью попали под прицел фотографов

Сегодня, 08:53

Известная мексикано-американская актриса и её родственники попали под прицел папарацци после семейного обеда в Калифорнии.

 

Пообедав с мужем Франсуа Арни Пино и дочерью Валентиной Сальма не расстроилась, попав под очередную атаку папарацци на выходе из ресторана, и с удовольствием позировала фотографам, чем их очень порадовала.

 

На фотографиях заметно как подросла дочка актрисы. Как говорится - «чужие дети быстро растут», Валентина за последнее время быстро превратилась из маленькой девочки в подростка, и сейчас очень похожа на свою маму в молодости.

Сама актриса в красивом чёрном кружевном платье и шляпе от солнца, с большими полями, выглядит великолепно. Хайек редко выходит в свет, но не забывает радовать своих подписчиков в Instagram, публикуя фото, приводящие фанатов в восторг. Не смотря на свой возраст у актрисы гладкая красивая кожа, и она может смело обходится без макияжа.


Святослав
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