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| | «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке

«Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке

Сегодня, 08:41

Телеведущая поделилась с поклонниками опасениями, что будущее, в котором будет место роботам, может быть опасным.

В социальной сети Боня опубликовала поистине устрашающий ролик. На нём запечатлён робот-герой фантастической короткометражки Адам, прогуливающийся по тихой улице. Человекоподобная машина ощущает себя свободно, находясь в привычной для человека среде, и почти не выдаёт своё неестественное происхождение. Но Викторию Боню такие успехи учёных не порадовали, а испугали.

«Тестируют Адама на прогулке, вот оно - наше будущее... Не счастливые дети с мячиком во дворах, а подобные роботы», - так описала свои эмоции телеведущая. Неприязнь в словах звезды почувствовали и разделили её поклонники. Большинство отказывается верить глазам, мысленно оставаясь во временах, когда роботов умели только рисовать. Россияне не рады перспективе соседствовать с искусственным интеллектом и призывают знаменитостей повлиять на разработчиков роботов, чтобы спасти человечество от порабощения.


Елизавета Трюфель
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