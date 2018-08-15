Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни

Сыновья знаменитых музыкантов из легендарной группы The Beatles удивили пользователей Instagram интересной затеей. Подписчики ошеломлены схожестью наследников артистов со своими отцами.

42-летний сын Джона Леннона и Йоко Оно выложил в Сеть совместный снимок с Джеймсом Маккартни, младшим наследником Пола Маккартни. Сыновья великих музыкантов находятся рядом и смотрят на камеру. Джеймсу Маккартни 40 лет, он изучал в высшем учебном заведении архитектуру. Сейчас мужчина увлекается рок-музыкой, а в 2001 году отец привлек его к созданию пластинки Driving Rain.

Шон Око-Леннон является младшим отпрыском Джона Леннона. Мужчина предпочитает инди-рок. Он помогал исполнительнице Лане Дель Рей записать музыкальный альбом. Оба мужчины имеют некоторое отношение к музыке, но достичь успеха отцов им не удалось.

Группа The Beatles пользовалась неимоверной популярностью в период с 1960 по 1970 годы. Затем коллектив распался, предположительно, из-за вмешательства в дела команды Йоко Оно. Это пришлось не по вкусу Полу Маккартни. После распада группы музыканты начали сольную карьеру, но былой славы они не завоевали.

Домбровский Сергей