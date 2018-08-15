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Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского

Вчера, 23:01

Знаменитый писатель годами боролся с онкологией, но стресс мог сыграть свою решающую роль.

Годами знаменитый писатель Эдуард Успенский боролся с онкологическим заболеванием, но судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли «добить» его здоровье. Рак желудка то удавалось победить, то заболевание опять возвращалось, а к тому же Успенский пережил тяжелый развод. Однако, он до последнего надеялся, что очередной курс химиотерапии поможет в лечении болезни.

Болезнь опять проявилась после того, как Успенский перенервничал из-за несогласованного с ним выхода нового «Простоквашино». Пытаясь отстоять свою позицию, он написал открытое письмо к Владимиру Путину с обвинением в сторону «Союзмульфильма». Договариваться о правах показа мультфильма к писателю пришли, когда он лежал в больнице. Онкологи считают, что стресс крайне пагубно влияет на иммунитет человека, а если он и без того подорван химитерапией, то любое волнение или переживание может оказаться фатальным.


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