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| | Наконец немного прикрыла стыд: Фанаты обсудили фото Седоковой в полотенце

Наконец немного прикрыла стыд: Фанаты обсудили фото Седоковой в полотенце

Сегодня, 22:56

Певица призналась, что столкнулась с серьезной проблемой: ее преследуют. Теперь Анна в растерянности, с синяками на ногах и просит совета у поклонников о том, как поступить с неожиданным преследователем.

При дальнейшем обсуждении выяснилось, что певица проводит время в обществе кота. Тогда пользователи начали давать советы относительно усатого-полосатого питомца, и все сошлись на том, что мурлыку лучше взять в Москву или хотя бы покормить. Некоторые порекомендовали пустить его на шашлык или котлеты.

Однако четвероногий недолго пробыл главным героем. Очень скоро фанаты приступили к обсуждению самой Седоковой. Ее фото в полотенце весьма заинтриговало юзеров. Девушка показалась им неожиданно грустной и ее комментарий к фотографии о царапинах на сердце и синяках на ногах. Однако хейтеров не смягчил даже ее потерянный вид и раны сердечные. «Наконец немного прикрыла стыд», - заявили пользователи, намекая на полотенце и прежние очень откровенные фотографии экс-виагринки. «Нет, и тут прЭлести вывалила», - не согласились остальные злопыхатели, обращая внимание на пышную грудь артистки.

А фанаты наоборот, растрогались. Им показалось добрым знаком, что Анну навещает кот. «Коты чувствуют людей, поэтому берите его с собой», - написали они. «Я бы местами с ним поменялся – быть у ног такой красавицы – моя давняя мечта», - восхищенной отозвался о певице влюбленный фолловер. В основном, пользователи тепло оценили пост Анны и обсудили его, не употребляя грубых слов и оскорблений. За 25 минут 32 тысячи фолловеров поставили исполнительнице лайки.


Дарья Светозарова
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