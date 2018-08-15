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| | Беременную Ханну критикуют за обувь на высоких каблуках

Беременную Ханну критикуют за обувь на высоких каблуках

Вчера, 23:03

Певица вскоре родит ребенка, но несмотря на большой живот, она по-прежнему ходит в любимых вещах.

И во время беременности Ханна продолжает радовать подписчиков сексапильным образом. Она постоянно выкладывает в мировую «паутинку» изображения, которые демонстрируют соблазнительную внешность популярной певицы.

Находясь на девятом месяце, Ханна все так же ходит в обуви на высоких каблуках. Поклонники считают неразумным такое поведение будущей матери, предлагая ей снять явно неудобные вещи и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.

Прежде Ханна тщательно скрывала свою беременность, а потом рассказала общественности о своем интересном положении. В Instagram-аккаунте она как-то обнародовала снимок с отцом ребенка - гендиректором лейбла Тимати Black Star Inc. Павлом Курьяновым.


Никита Готский
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