Беременную Ханну критикуют за обувь на высоких каблуках

Певица вскоре родит ребенка, но несмотря на большой живот, она по-прежнему ходит в любимых вещах.

И во время беременности Ханна продолжает радовать подписчиков сексапильным образом. Она постоянно выкладывает в мировую «паутинку» изображения, которые демонстрируют соблазнительную внешность популярной певицы.

Находясь на девятом месяце, Ханна все так же ходит в обуви на высоких каблуках. Поклонники считают неразумным такое поведение будущей матери, предлагая ей снять явно неудобные вещи и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.

Прежде Ханна тщательно скрывала свою беременность, а потом рассказала общественности о своем интересном положении. В Instagram-аккаунте она как-то обнародовала снимок с отцом ребенка - гендиректором лейбла Тимати Black Star Inc. Павлом Курьяновым.

Никита Готский