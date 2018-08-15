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| | Анджелина Джоли появилась на публике с детьми после слухов о нервном срыве

Анджелина Джоли появилась на публике с детьми после слухов о нервном срыве

Сегодня, 22:58

Голливудская звезда попалась на глаза папарацци на выходе из супермаркета. Актриса выглядела невероятно счастливой в компании троих детей.

Прославленная актриса Анджелина Джоли появилась на публике с детьми после слухов о нервном срыве. Артистка улыбалась, выходя из супермаркета вместе со своими чадами Вивьен, Ноксом и Захарой.

По утверждениям западных таблоидов, недавно знаменитость пришлось госпитализировать в психиатрическую клинику в результате нервного срыва. Однако, судя по последним фото, трудно сказать, что Анджелина Джоли нуждается в помощи психиатра. Пока СМИ пестрят заголовками о том, что Джоли тяжело переживает развод с Брэдом Питтом, актриса наслаждается жизнью.

Ранее сообщалось, что Анджелину обязали находиться в Лос-Анджелесе с детьми, пока дело об опеке над наследниками Джоли-Питт окончательно не решится. Слушание должно состояться уже на этой неделе. Для этого голливудская звезда потратилась на новых адвокатов и, судя по слухам, они настоящие акулы.


Татьяна Преображенская
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