«Хитро!»: Екатерина Варнава захотела казаться красивее за счет коллег

Пользователи подозревают, что звезда специально опубликовала снимок, где хорошо получилась только она.

Сегодня на странице в соцсетях участница Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала фото, где она очень хорошо получилась. На снимке с подписью «Великолепная четверка» есть также коллеги по Comedy Woman: Наталья Еприкян, Александр Гудков и Евгений Бороденко. Пользователи заподозрили, что звезда специально захотела казаться красивее за счет коллег, для которых общий снимок оказался неудачным: «Хитро! На фото хорошо получилась только Екатерина».

И действительно, Еприкян на кадре долгое время многие не замечали, переспрашивая точно ли это «великолепная четверка», а не «тройка»: «Наталью не сразу и заметишь. Думала, трое, а пригляделась, опоньки», «Наталью А. не сразу увидела - мастер маскировки». Бороденко утопает в боа Варнавы, которое, возможно, попало ему в нос и он вот-вот чихнет. У Гудкова тоже странное выражение лица – сразу не поймешь, то ли он что-то эмоционально объясняет, то ли сейчас ударит кого-то бутылкой, зажатой в руке.

В целом, пользователи сошлись на мнении, что этот эмоциональный кадр в стиле ретро выглядит очень интересно и оригинально.