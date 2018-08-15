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| | Евгений Плющенко стал официальным представителем Porsche в России

Евгений Плющенко стал официальным представителем Porsche в России

Сегодня, 22:37

Фигурист рад являться партнером такого автомобильного гиганта. В Сети он опубликовал фото, где позирует на фоне презентабельного спорткара.

Теперь Евгений Плющенко – официальный представитель компании Porsche в России, он первым презентовал машину Porsche 911 GTS. Евгений заявил, что данный автомобильный гигант для него – особенная история, элита спортивных транспортных средств на все времена.

Многие подписчики согласились со словами Плющенко. Рассматривая снимок, где фигурист находится возле нового спорткара красного цвета, они пишут, что они оба прекрасно подходят друг для друга. Один из фолловеров посчитал справедливым желанием Porsche сотрудничать с Плющенко: «Рада, что такие монстры ценят наших спортсменов».

Ранее жена фигуриста Яна Рудковская записала «дикий» танец с Филипом Киркоровым. Российские звезды рассердились на публику из-за ее критики, поэтому записали данный ролик с названием «no commets». В записи Филипп и Яна танцуют под песню «Ибица».


Никита Готский
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