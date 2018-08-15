Звезда сериала «Девочки» отметила удаление матки фотосессией в стиле «ню»

Звезда сериала «Девчонки» опубликовала в Instagram обнаженные снимки в честь памятной даты – девяти месяцев после пережитой операции по удалению матки.

Актриса Лина Данэм отметила это событие фотосессией в стиле «ню». Ей удалили матку из-за болезненного эндометриоза – гинекологического заболевания. Женщина не падает духом и подбадривает других. Знаменитость призналась, любовник называл ее матку Джуди. Лина Данэм выложила в Сеть голые фото, сделанные из разных ракурсов. На ее теле заметны татуировки. Последний из рисунков она набила на левой груди. Тату гласит: «Покойся с миром Джуди». Актриса заявила, никогда прежде она не отмечала девятимесячный срок чего-либо. Это число Лине Данэм кажется забавным.

Знаменитость поблагодарила матку за ее «элегантный уход». Она восхищается своим телом, от которого не ожидала такой стойкости. Пользователи поддержали Лину Данэм, поскольку своим постом она вселяет оптимизм в душу тем, кому предстоит совершить гистерэктомию – операцию по ампутации матки. Юзеры благодарят звезду телесериала «Девочки» за слова поддержки и желают ей здоровья.

Домбровский Сергей