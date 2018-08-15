Светлана Лобода рассказала о плюсах родов в США

Певица стала матерью во второй раз в конце весны нынешнего года. Теперь она воспитывает дочь Тильду.

Светлана Лобода решила рожать в США и осталась довольна своим выбором. «Там все легко и просто происходит», - говорит она. По словам исполнительницы, в Штатах роженицы до последнего мгновения могут свободно гулять и вести активную жизнь, а потом «раз – и у тебя родился ребенок». В США процесс родов организован на высоком уровне, все нацелено на то, дабы мама ощущала уверенность в себе.

После родов Тильды многие посчитали, что Лобода станет меньше времени уделять дочери в связи с плотным графиком, который она ведет. Певица считает иначе и утверждает, что ее старшая дочь Ева положительно отнеслась к сестре и между ними никаких конфликтов нет. Ранее фанаты предположили, что Тильда родилась якобы в итоге любовной связи Лободы с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, отчего звезда и назвали дочь почти схожим именем с музыкантом, но певица все опровергает.

Никита Готский