«Джигарханян – отыгранная карта»: Цымбалюк-Романовская завела нового любовника

Несмотря на заявления о «прощении» на публике, пианистка ненавидит своего пожилого бывшего мужа, сообщает экстрасенс.

Россияне уже не первый год на телеэкранах наблюдают за семейной драмой Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, ведь до сих пор не прекращаются судебные тяжбы и всплывают все новые подробности. На публике Цымбалюк-Романовская говорит, что «готова простить» бывшего мужа, но не все верят искренности ее позиции. По словам таролога и экстрасенса Марианны Абравитовой, экс-супруги взаимно ненавидят друг друга сейчас.

Кроме того, многие детали взаимоотношений пары сейчас скрыты от глаз общественности, утверждает ясновидящая. На самом деле, все еще глубже, страшнее и грязнее, а отношения Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской уже никогда не будут прежними. Напротив, дальше будет еще больше судов из-за множества нерешенных вопросов.

К тому же, Цымбалюк-Романовская завела нового любовника. Экстрасенс считает, то «Джигарханян – отыгранная карта» для нее, а она девушка «огромных талантов» и готова на многое пойти для получения прибыли.