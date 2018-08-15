«Новые Кардашьян»: Сестры Хэмброу с роскошными формами взорвали Сеть

Австралийки впечатляют общественность провокационными видеороликами и откровенными снимками.

Тэмми Хэмброу – мама двоих детей и фитнес-модель с шикарными формами. У нее есть 4 сестры: Эми – 28 лет, Ава – 13 , Старлетт – 18, и 26-летняя Эмили. Их называют «новыми Кардашьян» и неспроста. Ведь у девушек прекрасные внешние данные. Своими роскошными формами сестры Хэмброу взорвали Сеть.

Тэмми Хэмброу выступает лицом бренда известной Хлои Кардашьян, занимается фитнесом и удивляет сексуальными снимками. Но популярность Тэмми принесла не модельная карьера, а весьма неприятный инцидент.

Дело в том, что Кайли Дженнер устроила вечеринку в честь дня рождения, приглашение на торжество досталось и Тэмми, но мать двоих детей так активно праздновала, что Кайли пришлось вызывать скорую. Медики увезли фитнес-модель с алкогольной интоксикацией.

После скандального случая, кадры с напившейся Тэмми слили в Сеть, а ее страница пополнилась несколькими миллионами подписчиков.

Татьяна Преображенская