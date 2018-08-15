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| | Пэрис Хилтон переносит дату свадьбы с женихом-украинцем

Пэрис Хилтон переносит дату свадьбы с женихом-украинцем

Сегодня, 22:05

У знаменитости появились сложности в отношениях с возлюбленным. Теперь фанаты сильно удручены неожиданным известием.

В начале года звезда получила предложение руки и сердца от своего парня Криса Зилка, на что немедленно согласилась и назначила день, когда собралась связать себя брачными узами. Крис и Пэрис Хилтон намеревались сыграть свадьбу 11 ноября, но недавно знаменитость поняла, что не успевает подготовиться к торжественному мероприятию, в частности, у нее нет платья и молодые не разослали всем родственникам и гостям пригласительные телеграммы. В связи с этим пара решила перенести бракосочетание на весну 2019 года.

Отметим, Крис Зилка родился в Огайо, его предки прибыли в США из Украины. Его настоящая фамилия: Сеттлмайр, а Зилка – фамилия его матери. Хилтон ранее уже собиралась выходить замуж, но ее потенциальные мужья сбегали от нее.


Никита Готский
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