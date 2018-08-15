Мария Максакова не позволила переступить порог дома матери погибшего мужа

Мать погибшего в Киеве депутата поехала в Украину на могилу сына благодаря поддержке передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Там женщину ждало серьезное разочарование.

Мать Дениса Вороненкова посетила кладбище, где покоится тело ее сына. Только сейчас близкая родственница поверила в смерть наследника. После убийства Вороненкова существовала версия, что он сымитировал преступление, а на самом деле жив и скрывается в Украине или какой-нибудь другой стране. Затем мать депутата Людмила Николаевна захотела повидаться с внуком и невесткой певицей Марией Максаковой. Однако сделать этого не получилось. Солистка не позволила переступить порог дома матери погибшего мужа, приказав охранникам остановить ее перед входной дверью.

Людмила Николаевна не понимает, почему с ней так поступили. Поводы нежелания идти на контакт с матерью Вороненкова у Максаковой имеются. Во-первых, женщина выступала против брака с певицей. Во-вторых, имущество депутата досталось другой его супруге. В-третьих, они в принципе редко общались. Сначала Максакова беседовала с матерью умершего мужа по телефону, затем звонки стали более редкими и вскоре вовсе прекратились.

Домбровский Сергей