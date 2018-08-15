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| | Олег Газманов показал итоги занятий спортом

Олег Газманов показал итоги занятий спортом

Сегодня, 21:52

Музыкант хвалится перед фанатами физической формой. В 67 лет он выглядит свежо и молодо.

На своей странице в соцсети Instagram Олег Газманов показал поклонникам итоги большого труда над собой. Певец занимается спортом, что позволяет ему не чувствовать особой усталости на концертах и иметь силу в мышцах.

Газманов своим примером напоминает о здоровом духе и здоровом теле, а также предложил подписчикам не лениться и уделять организму не менее 15 минут в день. Он обнародовал небольшой видеоролик, где рассказывает о том, как проводит свободное время, занимаясь физкультурой на берегу моря под лучами солнца.

Ранее стало известно о выступлении Олега Газманова на 400-летии Урюпинска. Компанию ему составят другие российские артисты, а по определенной информации, певец получит гонорар в размере 3,9 миллионов рублей.


Никита Готский
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