«Папина дочка» выросла и преобразилась: Лиза Арзамасова шокировала сексуальными снимками

Многие зрители помнят невзрачную отличницу Галину Сергеевну из популярного сериала. Но время идет, и гадкий утенок вырос и стал прекрасным лебедем.

Героиня сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова выросла и преобразилась. Девушка шокировала поклонников своими сексуальными снимками в социальной сети.

Недавно «Папина дочка» представила вниманию фолловеров кадры со съемок новой комедии под названием «Однажды в Резекне», где Лиза на яхте в белом легком платье танцует хип-хоп под песню «Моряк» Feduk. Юзеры были в восторге от движений Арзамасовой. Поклонникам до сих пор трудно поверить в кардинальные перемены Галины Сергеевны.

Фанаты не сдерживают эмоций и осыпают Арзамасову множеством комплиментов: «Воздушная, нежная, веселая и очень трогательная»; «Красота»; «Джоконда, Венера Милоская нервно курят в сторонке! Разве могут с ней сравниться с нашей Горлинкой Жар Птицей!».

#однаждыврезекне #latvia #rezekne A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) on Aug 14, 2018 at 3:18am PDT

Секрет идеальной фигуры Арзамасовой очень прост: она не сидит на жестких диетах, а всего лишь занимается спортом и не употребляет некоторых калорийных продуктов.

Татьяна Преображенская