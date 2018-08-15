«Хилькевич рожает»: Юзеры спорят, почему актриса сутки не публикует фото в Instagram

Звезда телесериала «Универ» является активной участницей виртуальных сообществ. Трудно предположить, по какой причине Анна Хилькевич уже сутки не публикует фото на своей странице в Instagram.

Некоторые юзеры нашли ответ на этот непростой вопрос. Пользователи убеждены, Хилькевич потеряла связь с поклонниками потому что рожает. Актриса находится на последнем месяце беременности и как говорят фанаты «засиделась в интересном положении». Последний раз звезда «Универа» публиковала снимки в Instagram сутки назад. На фото она предстала перед юзерами в камуфлированном свободном наряде рядом с дочерью Арианной. Фото Хилькевич подписала словами: «Взросло-детский День рождения прошел на ура! Марк поздравляю с праздником, малыш».

Хилькевич уже не один раз сорвала аплодисменты, поскольку публике нравится ее активность. Даже на последнем месяце беременности актриса постоянно двигается, посещает светские мероприятия, а не сидит на месте. Некоторые просят Хилькевич вести себя осторожнее, поскольку в ее положении нужно беречь себя. После отсутствия публикаций юзеры спорят, рожает звезда или просто решила отдохнуть от социальных сетей.

Домбровский Сергей