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| | «Руки как крылья»: Волочкова «взлетела» у взлетной полосы в Греции

«Руки как крылья»: Волочкова «взлетела» у взлетной полосы в Греции

Сегодня, 21:37

Танцовщица удивила фанатов трюком на перилах на большой высоте.

На новом снимке знаменитая балерина Анастасия Волочкова словно «взлетела» у взлетной полосы в Греции – застыла на краю перил почти в невесомости. Снимок в целом выглядит женственно и грациозно, все интимные места прикрыты платьем, которое многим понравилось, о чем поклонники тут же сообщили в комментариях: «Вот, наконец-то! Поза балерины! И головка ровно, и ножки супер, и ручки красиво. Умничка, Настенька! Побольше бы таких фото...», «И правда, платье – чудесное», «Красивая очень, воздушная вся. Как в полёте Вы, Настя», «Очень красиво. Руки как крылья».

Фанаты заподозрили, что балерина уже собирается возвращаться в Москву из Корфу для того, чтобы посетить ток-шоу по федеральному каналу, посвященное ее судебному разбирательству. Относительно последнего, Волочкова утверждает, что в греческий Корфу она вернулась «с победой». И действительно, в СМИ ранее появлялись сообщения, что ее бывший водитель получил три года условного заключения. Балерина рассказывала, что осужденный Александр Скиртач начал обворовывать ее после того, как знаменитость повысила его до личного помощника.


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