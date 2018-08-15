Актриса Мария Фомина родила дочку

Главное для артистки и продюсера событие случилось в одном из элитных роддомов российской столицы. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Этой радостной новостью поделился Алексей Киселев.

Известная актриса Мария Фомина сегодня родила продюсеру кинокомпании «Небо» Алексею Киселеву дочку. Фомина стала мамой впервые. Счастливым известием с поклонниками поделился сам новоиспеченный отец в своем микроблоге, опубликовав фото с малышкой. Подпись к снимку радостно гласит: «Сегодня родилась наша дочь!».

Тусовщик Алексей «Киса» (Киселев) поддерживал супругу Марусю Фомину во время родов, которые проходили в подмосковном госпитале «Лапино». Для продюсера этот ребенок не первый, у него от первого брака есть 17-летний наследник.

Татьяна Преображенская