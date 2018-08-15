Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин Актриса Мария Фомина родила дочку Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей» Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон
| | Актриса Мария Фомина родила дочку

Актриса Мария Фомина родила дочку

Сегодня, 21:02

Главное для артистки и продюсера событие случилось в одном из элитных роддомов российской столицы. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Этой радостной новостью поделился Алексей Киселев.

Известная актриса Мария Фомина сегодня родила продюсеру кинокомпании «Небо» Алексею Киселеву дочку. Фомина стала мамой впервые. Счастливым известием с поклонниками поделился сам новоиспеченный отец в своем микроблоге, опубликовав фото с малышкой. Подпись к снимку радостно гласит: «Сегодня родилась наша дочь!».

Тусовщик Алексей «Киса» (Киселев) поддерживал супругу Марусю Фомину во время родов, которые проходили в подмосковном госпитале «Лапино». Для продюсера этот ребенок не первый, у него от первого брака есть 17-летний наследник.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
46-летняя Мария Аронова вышла замуж
46-летняя Мария Аронова вышла замуж

Известная российская актриса кино и театра Мария Аронова в возрасте 46 лет сыграла свадьбу с отцом своей дочери Серафимы. Актриса официально оформила отношения…

Экс-подруга сына Табакова выходит замуж замуж за отпрыска Киселева
Экс-подруга сына Табакова выходит замуж замуж за отпрыска Киселева

Бывшая подруга сына Олега Табакова Мария Фомина выходит замуж за Евгения Киселева. Об этом сообщается в соцсети жениха.

Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж

Бывшая невеста Павла Табакова Маруся Фомина официально оформила отношения со своим избранником. Регистрация брака проходила в Грибоедовском загсе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости