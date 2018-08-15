Леди Винтер из «Трех мушкетеров» потеряла дар речи из-за серьезной болезни

Врачи диагностировали у актрисы Маргариты Тереховой болезнь Альцгеймера. Недуг прогрессирует, звезда не узнает родных и близких, забывает простые слова и практически не разговаривает.

Зрители запомнили Маргариту Терехову по кинокартине «Д’Артаньян и три мушкетера». В этой ленте она играла роль леди Винтер. Актриса потеряла дар речи из-за серьезной болезни и на склоне лет осталась никому не нужна, кроме дочери Анны Тереховой. У звезды провалы в памяти. Для нее теперь не существует друзей. Женщина не узнает даже самых близких. Дочь героини «Трех мушкетеров» сравнивает мать с младенцем, который абсолютно безобидный и ничего не понимает в этом сложном мире.

Пожилая актриса провела молодость весело. Она неоднократно заводила любовные интрижки. Три раза выходила замуж, испытала горести и радости на своем жизненном пути. На склоне лет экс-знаменитостью интересуются только ее дети. Анна Терехова наняла матери сиделку. Актриса не способна самостоятельно ухаживать за собой, поскольку ее разум помутился.

Домбровский Сергей