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| | Голливуд зовет: 17-летняя дочь Литвиновой заинтересовала именитых продюсеров

Голливуд зовет: 17-летняя дочь Литвиновой заинтересовала именитых продюсеров

Сегодня, 20:45

Юная дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская не перестает удивлять публику своими прекрасными внешними данными. Девушке пророчат великое будущее в модельном бизнесе.

Дочь Литвиновой живет отдельно от своей матери. Она получает образование во Франции, а ее знаменитая родственница приобрела жилье в Париже, чтобы изредка навещать наследницу. В Великобритании Ульяна Добровская изучала искусство и медиа. В дальнейшем она собирается продолжить пополнять копилку знаний в Бельгии. Дочь Литвиновой ведет активный образ жизни: участвует в показах, создании кинокартин, выходит на подиум. Ульяна очаровала западных и российских экспертов. Отечественные специалисты сравнивают ее с Анастасией Вертинской, а зарубежные с Милой Йовович.

Именитый продюсер Джереми Болт увидел в дочери Литвиновой породу. По его мнению, у этой хрупкой девушки огромная внутренняя сила. Джереми Болт посоветовал режиссеру Дж. Абрамсому приглядеться к 17-летней Ульяне. Девушку зовет и манит Голливуд, многие актеры предсказывают ей мировую известность. Некоторые убеждены, дочь Литвиновой превзойдет по популярности Милу Йовович.


Домбровский Сергей
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Поклонники не устают оставлять лайки под снимками, на которых запечатлена молодая девушка, очень похожая на свою известную мать.

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