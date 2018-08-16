Вор интимных фото знаменитостей просит о помиловании

Хакер Джордж Гарофано примерно четыре года назад слил в интернет пикантные снимки. Звезды были очень удивлены, увидев себя в не очень хорошем ракурсе в домашней обстановке.

В 2014 году киберпретупник Джордж Гарофано получил доступ к интимным фото знаменитостей, которые потом разместил в Сети на общедоступных сайтах. Звезды были возмущены таким поступком. Отметим, что сами знаменитости охотно участвуют в откровенных фотосессиях, но только в студии с профессиональным фотографом. Преступник, осознав, что знаменитости сделают все для наказания виновного, незамедлительно признал свою вину. Также хакер заявил, что сейчас ему противно от своих поступков, и он не хотел причинять боль никому.

В данном преступлении вместе со злоумышленником было еще два подельника, которых осудили на 9 и 18 месяцев колонии. Однако сам хакер просит о помиловании или хотя бы изменении срока заключения. Свою просьбу преступник объясняет тем, что до этого он никогда не привлекался, а также полностью раскаялся в содеянном.

Анна Котова