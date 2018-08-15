«Скромная»: Серябкина показала фанатам сочный зад крупным планом

Поклонники бурно отреагировали на соблазнительный снимок звезды.

Вокалистка женской музыкальной поп-группы Serebro Ольга Серябкина показала фанатам свой сочный зад в купальнике крупным планом. Поклонники настолько были шокированы и восхищены снимком, в котором так сильно был выражен эротический контекст, что тут же посыпались похвалы попе артистки и шутки про мастурбацию. При этом, один из комментаторов решил сострить и под таким откровенным снимком написал: «Сразу видно – скромная».

Фанаты были так шокированы и обескуражены увиденным, так сильно увлечены оценкой красоты ягодиц певицы, что совершенно не обратили внимания, что у фото еще и подпись была. В ней Серябкина рассказывает, что иногда очень устает от работы и у нее кончаются силы для того, чтобы выступать и дарить другими людям положительные эмоции. Поэтому исполнительница очень рада, ее рабочий график летом 2018 года позволил все-таки отдохнуть, зарядиться энергией от природы и получить витамин D.