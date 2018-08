«А можно без рекламы?»: Поклонники раскритиковали новые фото Волочковой с отдыха

Еще одно красивое место нашла на Корфу. Это таверна @flisvoscorfu на берегу моря у церкви, являющейся символом острова. Тут прекрасно можно пообедать или поужинать легко и вкусно. ???????? Мои любимые морские чудики на столе! Салат из свеклы интересный. А шпинат специально для меня уже заказали на вечер.???????? С Леночкой @elena2be русской хозяйкой мы подружились.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 15, 2018 at 8:45am PDT