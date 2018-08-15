Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей» Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии В Сети опубликовали видео со свадьбы Поклонской Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино»
| | «А можно без рекламы?»: Поклонники раскритиковали новые фото Волочковой с отдыха

«А можно без рекламы?»: Поклонники раскритиковали новые фото Волочковой с отдыха

Сегодня, 19:47

Подписчики в Instagram балерины обратили внимание на ее внешний вид и то, сколько она ест. Фанаты даже придумали специальную «диету от Волочковой», в которой отсутствует ее «любимый» шпинат.

Каждая публикация Анастасии Волочковой в Instagram вызывает бурную реакцию общественности, и этот раз не стал исключением. Балерина рассказала поклонникам о таверне на Корфу, где можно вкусно пообедать и поужинать. Заведение находится в живописном месте на берегу моря у церкви и является символом острова. Анастасия Волочкова рассказала, что уже успела познакомиться и подружиться с хозяйкой таверны, которая оказалась русской. В публикации балерина не преминула упомянуть и любимый шпинат.

Еще одно красивое место нашла на Корфу. Это таверна @flisvoscorfu на берегу моря у церкви, являющейся символом острова. Тут прекрасно можно пообедать или поужинать легко и вкусно. ???????? Мои любимые морские чудики на столе! Салат из свеклы интересный. А шпинат специально для меня уже заказали на вечер.???????? С Леночкой @elena2be русской хозяйкой мы подружились.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Поклонники раскритиковали новые фото Анастасии Волочковой с отдыха: «Где таверна???...кроме стола ничего», «А где же розы любимые? Аж глаз режет», «А напитки где? Под столом?», «Интересно, а можно просто описания места без ссылки? Мол как хорошо, но без рекламы?». Негодование подписчиков вызвали также качество фото и упоминание шпината: «Откуда у нее тогда такие габариты??)) от шпината, который не ест)))», «У вас плохой фотоаппарат. Фото мутные, не четкие, нет яркости». Некоторые даже составили специальную диету: «Целыми днями жрёт наша пушинка-балеринка, и первое, и второе, и третье, и потом опять второе, и еще, всё залить и сверху полирнуть шпинатом! Диета от Волочковой».


Виктория Озерова
Новости по теме
«Безжопье и обвисшая грудь»: Фанаты раскритиковали фигуру Волочковой
«Безжопье и обвисшая грудь»: Фанаты раскритиковали фигуру Волочковой

Анастасия Волочкова выложила новое фото с отдыха и была раскритикована подписчиками Instagram. По их мнению, у балерины напрочь отсутствует фигура, но имеются…

«Бомж какой-то»: Возлюбленного Волочковой назвали алкоголиком
«Бомж какой-то»: Возлюбленного Волочковой назвали алкоголиком

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз вызвала негодование со стороны своих фанатов, которые раскритиковали внешний вид её…

Помощница Волочковой рассказала о её беременности
Помощница Волочковой рассказала о её беременности

Поклонники прославленной российской балерины Анастасии Волочковой в последнее время активно обсуждают слухи о её возможной беременности. Ситуацию прояснить…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости