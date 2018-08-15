«А можно без рекламы?»: Поклонники раскритиковали новые фото Волочковой с отдыха

Подписчики в Instagram балерины обратили внимание на ее внешний вид и то, сколько она ест. Фанаты даже придумали специальную «диету от Волочковой», в которой отсутствует ее «любимый» шпинат.
Каждая публикация Анастасии Волочковой в Instagram вызывает бурную реакцию общественности, и этот раз не стал исключением. Балерина рассказала поклонникам о таверне на Корфу, где можно вкусно пообедать и поужинать. Заведение находится в живописном месте на берегу моря у церкви и является символом острова. Анастасия Волочкова рассказала, что уже успела познакомиться и подружиться с хозяйкой таверны, которая оказалась русской. В публикации балерина не преминула упомянуть и любимый шпинат.
Еще одно красивое место нашла на Корфу. Это таверна @flisvoscorfu на берегу моря у церкви, являющейся символом острова. Тут прекрасно можно пообедать или поужинать легко и вкусно. ???????? Мои любимые морские чудики на столе! Салат из свеклы интересный. А шпинат специально для меня уже заказали на вечер.???????? С Леночкой @elena2be русской хозяйкой мы подружились.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts
Поклонники раскритиковали новые фото Анастасии Волочковой с отдыха: «Где таверна???...кроме стола ничего», «А где же розы любимые? Аж глаз режет», «А напитки где? Под столом?», «Интересно, а можно просто описания места без ссылки? Мол как хорошо, но без рекламы?». Негодование подписчиков вызвали также качество фото и упоминание шпината: «Откуда у нее тогда такие габариты??)) от шпината, который не ест)))», «У вас плохой фотоаппарат. Фото мутные, не четкие, нет яркости». Некоторые даже составили специальную диету: «Целыми днями жрёт наша пушинка-балеринка, и первое, и второе, и третье, и потом опять второе, и еще, всё залить и сверху полирнуть шпинатом! Диета от Волочковой».