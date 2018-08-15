«А можно без рекламы?»: Поклонники раскритиковали новые фото Волочковой с отдыха

Подписчики в Instagram балерины обратили внимание на ее внешний вид и то, сколько она ест. Фанаты даже придумали специальную «диету от Волочковой», в которой отсутствует ее «любимый» шпинат.

Каждая публикация Анастасии Волочковой в Instagram вызывает бурную реакцию общественности, и этот раз не стал исключением. Балерина рассказала поклонникам о таверне на Корфу, где можно вкусно пообедать и поужинать. Заведение находится в живописном месте на берегу моря у церкви и является символом острова. Анастасия Волочкова рассказала, что уже успела познакомиться и подружиться с хозяйкой таверны, которая оказалась русской. В публикации балерина не преминула упомянуть и любимый шпинат.

Поклонники раскритиковали новые фото Анастасии Волочковой с отдыха: «Где таверна???...кроме стола ничего», «А где же розы любимые? Аж глаз режет», «А напитки где? Под столом?», «Интересно, а можно просто описания места без ссылки? Мол как хорошо, но без рекламы?». Негодование подписчиков вызвали также качество фото и упоминание шпината: «Откуда у нее тогда такие габариты??)) от шпината, который не ест)))», «У вас плохой фотоаппарат. Фото мутные, не четкие, нет яркости». Некоторые даже составили специальную диету: «Целыми днями жрёт наша пушинка-балеринка, и первое, и второе, и третье, и потом опять второе, и еще, всё залить и сверху полирнуть шпинатом! Диета от Волочковой».

Виктория Озерова