Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл

Мика Майер заметила изменения во внешности бывшей актрисы. По словам специалиста, это может указывать на интересное положение супруги принца Гарри. Наблюдения Майер обнародовал The Sun.

Бьюти-эксперту Мике Майер удалось найти доказательство беременности герцогини Меган Маркл. Она обнаружила, что Меган, унаследовавшая от матери вьющиеся локоны, выходит в свет с собранными в пучок волосами. Ранее герцогиня не раз говорила, что пользуется химическими средствами для их выпрямления.

Эксперт называет собранные в пучок волосы Меган неопровержимым доказательством беременности, так как она не может выпрямлять локоны с помощью химии.

В июне СМИ сообщали, что после замужества герцогиня Сассекская решила отказаться от любимого небрежного пучка, чтобы блистать с элегантными локонами а-ля Кейт Мидлтон.

Татьяна Преображенская