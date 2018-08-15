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| | Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл

Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл

Сегодня, 19:55

Мика Майер заметила изменения во внешности бывшей актрисы. По словам специалиста, это может указывать на интересное положение супруги принца Гарри. Наблюдения Майер обнародовал The Sun.

Бьюти-эксперту Мике Майер удалось найти доказательство беременности герцогини Меган Маркл. Она обнаружила, что Меган, унаследовавшая от матери вьющиеся локоны, выходит в свет с собранными в пучок волосами. Ранее герцогиня не раз говорила, что пользуется химическими средствами для их выпрямления.

Эксперт называет собранные в пучок волосы Меган неопровержимым доказательством беременности, так как она не может выпрямлять локоны с помощью химии.

В июне СМИ сообщали, что после замужества герцогиня Сассекская решила отказаться от любимого небрежного пучка, чтобы блистать с элегантными локонами а-ля Кейт Мидлтон.


Татьяна Преображенская
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