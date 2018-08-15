В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы

Поклонники восхитились отношением знаменитого отца и его малышки. Такой нежности они еще не наблюдали.

Сегодня празднует свой день рождения российский рэпер Тимати. В честь 35-летия исполнитель презентовал свой новый клип, в котором участвовала его маленькая дочь Алиса. Поклонники незамедлительно отреагировали, оставив множество поздравлений не только самому артисту, но и его таланту. Помимо этого, в своих отзывах поклонники отметили артистичность маленькой дочери рэпера. Отметим, что мама исполнителя Симона Юнусова еще в начале месяца делилась с поклонниками кадрами со съемок. В тот раз поклонники положительно отреагировали, заметив, что бабушка помогает развиваться ребенка в разных направлениях.

К поздравлениям поклонников присоединилась родительница Тимати, которая оставила трогательный пост. Юнусова написала, что появление на свет Тимати делало ее не просто матерью, а волчицей, которая на все готова. Конечно, в жизни сына ее многое не устраивает, но она отошла в сторону, так как эти «экзамены» только его.

Анна Котова