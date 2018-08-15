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| | Простит при одном условии: Меган Маркл выдвинула ультиматум отцу

Простит при одном условии: Меган Маркл выдвинула ультиматум отцу

Сегодня, 19:39

Инсайдеры сообщили журналистам, что герцогиня Сассекская готова снова начать общаться с родителем, если тот прекратит переговоры с прессой и будет вести себя достойно.

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри отец новоиспеченной герцогини дал несколько интервью. Он рассказал журналистам, что его не пригласили на торжество, хотя он надеялся посетить бракосочетание дочери и даже подготовил трогательный тост, который ему так и не удалось произнести. В своей речи Томас Маркл, по его словам, хотел рассказать о том, как Меган сообщила ему о знакомстве с принцем Гарри, и поблагодарить королевскую семью за то, что те хорошо приняли его «прекрасную» дочь. После этого Томас Маркл неоднократно критиковал поведение дочери и членов британской королевской семьи, что они явно «не оценили». Брат и сестра Меган Маркл активно поддерживают позицию отца в соцсетях.

Сегодня издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к семье, проинформировало, что Меган Маркл выдвинула отцу ультиматум. Она готова его простить при одном условии: тот перестанет общаться с прессой и начнет уважительно относится к ней и членам королевской семьи. Также собеседник издания отметил, что Томас Маркл приложил больше усилий для бесед с журналистами, чем с собственной дочерью.


Виктория Озерова
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