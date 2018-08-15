«Укачало»: Александр Ревва вывалился из вертолета

Однако поклонники не сочувствуют и не смеются, а осуждают за подобные занятия ерундой.

Известный российский юморист и актер Александр Ревва опубликовал фото после того, как якобы вывалился из вертолета. На снимке артист лежит лицом вниз на вертолетной площадке. «Укачало», - тут же пошутил кто-то из комментаторов.

Активные пользователи интернета без труда опознали в падении Реввы очередное проявление челленджа Falling Stars («Падающие звезды»). Челендж, который запустили среди российских звезд модели Наталья Полевщикова и Елена Перминова, после поддержала Яна Рудковская. Изначально Falling Stars был придумал как поддержка для Шэрон Стоун, которая упала на глазах у папарацци.

Пользователи Сети не слишком высоко оценили порыв Реввы поучаствовать в челлендже, который многим показался очень бесполезным и глупым. Юмористу посоветовали поучаствовать в челлендже «Накорми бездомного» или зрители начнут свой собственный челлендж «Не смотри падающих звезд по телевизору».