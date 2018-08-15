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| | Сюрприз почти день в день: Нюша скромно отпраздновала день рождения

Сюрприз почти день в день: Нюша скромно отпраздновала день рождения

Сегодня, 19:09

Судя по новому фото, исполнительница решила не закатывать шикарный банкет, а просто отпраздновать торжество среди воздушных шариков.

Сегодня отечественная исполнительница Нюша празднует день рождения. Соответствующий снимок она опубликовала в Сети. На новом фото артистка стоит на лестнице в окружении воздушных шариков, одним из которых она прикрыла округлившийся живот. По мнению пользователей, торжество какое-то скромное. Несмотря на это, многочисленные поклонники Нюши оставили много комментариев с поздравлениями и пожеланиями. Один из поклонников написал, что певица почти смогла сделать себе сюрприз день в день со своим торжеством, ведь ей рожать совсем скоро. Однако, некоторые пользователи начали спрашивать, почему артистка до сих пор прикрывает живот, если все знают о беременности.

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До этого подписчики были сильно возмущены тем, что Нюша в таком положении продолжает заниматься йогой. Сама артистка призналась, что скучает по активному образу жизни и уже даже думает, каким спортом займется после родов.


Анна Котова
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