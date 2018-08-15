Сюрприз почти день в день: Нюша скромно отпраздновала день рождения

Судя по новому фото, исполнительница решила не закатывать шикарный банкет, а просто отпраздновать торжество среди воздушных шариков.

Сегодня отечественная исполнительница Нюша празднует день рождения. Соответствующий снимок она опубликовала в Сети. На новом фото артистка стоит на лестнице в окружении воздушных шариков, одним из которых она прикрыла округлившийся живот. По мнению пользователей, торжество какое-то скромное. Несмотря на это, многочисленные поклонники Нюши оставили много комментариев с поздравлениями и пожеланиями. Один из поклонников написал, что певица почти смогла сделать себе сюрприз день в день со своим торжеством, ведь ей рожать совсем скоро. Однако, некоторые пользователи начали спрашивать, почему артистка до сих пор прикрывает живот, если все знают о беременности.

До этого подписчики были сильно возмущены тем, что Нюша в таком положении продолжает заниматься йогой. Сама артистка призналась, что скучает по активному образу жизни и уже даже думает, каким спортом займется после родов.

Анна Котова