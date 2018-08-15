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| | Россия слишком зарвалась: Фанаты Вайкуле поддержали ее после слов о Крыме

Россия слишком зарвалась: Фанаты Вайкуле поддержали ее после слов о Крыме

Сегодня, 18:38

В соцсети Instagram появилось видео прощания Лаймы Вайкуле с фестивалем «ЖАРА» в Баку. В свете слов певицы о Крыме внимание к ее персоне стало более пристальным. Большинство поклонников были разочарованы неосторожными словами артистки, но некоторым они показались справедливыми.

Сама певица предстала на виде полной жизненных сил и энергии, словно не было волны негатива, вылитого на нее журналистами и обозленными пользователями. Некоторые подписчики предположили, что скандал даже пошел знаменитости на пользу: «Ишь, цветет и пахнет. А те, кто оскорбляет ее, в конце-концов захлебнуться своей желчью. Невероятная Лаймочка, любим тебя!», - признались они в комментариях. И вот тут-то начался настоящий скандал.

Хейтеры не пожелали смириться с тем, как хорошо выглядит Вайкуле и с комплиментами в ее адрес. «Предательница, европейская подстилка. Вот закрыть бы ей въезд в Россию, путь поет в своей Европе, да только кому она там нужна?», - написали они. «Будет в лондонском пабе петь свое «Рандеву» пока ее бокалами не закидают», - «напророчили» другие злопыхатели.

Поклонники приняли подачу и не оставили своего кумира без защиты. «И что такое есть в вашем Крыму – неработающий Сбербанк? Лайма – эталон, стильная и цивилизованная, не то, что вы, быдло немытое. Закрывайте въезд в Россию, она и без вас справится», - ответили они на злобные высказывания в адрес певицы с прибалтийскими корнями и поддержали таким образом Вайкуле. «Уважаемые присяжные-заседатели, не находите ли вы, что Россия слишком зарвалась? Чем она лучше Украины? Где же хваленая свобода слова и мнения? Не согласны вы с ней, не нравится вам ее творчество, не ходите на концерты. Зачем унижать? Вас даже в лондонском пабе туалеты убирать не возьмут», - резюмировали защитники певицы. Ролик с ней успели за короткое время просмотреть более 36 тысяч подписчиков, и страсти только накаляются.

Напомним, Лайма Вайкуле на днях заявила, что не согласится петь в Крыму ни за какие деньги пока ситуация со статусом полуострова не разрешится. В противном случае, ее не примут в Европе, где артистка постоянно гастролирует.


Дарья Светозарова
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