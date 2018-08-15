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| | Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов

Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов

Сегодня, 18:32

Российская актриса Галина Коньшина стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Звезда шоу «Большая разница» рассказала, почему сделала шесть абортов. Во время совместной жизни с режиссером Юрием Непомнящим она неоднократно искусственно прерывала беременность. Причиной этому стали финансовые и жилищные проблемы. Только через десять лет брака Коньшина родила Непомнящему сына, которого назвали Антоном. Это не спасло брак творческих людей. Через восемь лет после появления на свет мальчика в семье актрисы и режиссера Коньшина и Непомнящий расстались. Причиной развода стали измены мужа.

Тогда у Коньшиной возникли проблемы со здоровьем. У нее начали сильно болеть ноги, а это плохо отразилось на ее карьере. Через время дела у актрисы наладились, и она стала известной. Успех к Коньшиной пришел поле участие в шоу «Большая разница». На личном фронте у дамы тоже ситуация улучшилась. Она вышла замуж за гитариста Александра Шумидуба. Музыкант младше своей избранницы на 17 лет.


Домбровский Сергей
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