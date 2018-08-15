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| | «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак

«Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак

Сегодня, 18:20

Матильда получила свидетельство о расторжении брака 15 августа и в этот же день опубликовала его на своей страничке в социальных сетях.

Теперь лидер музыкальной группы «Ленинград» свободен как ветер в поле. Сергей Шнуров и уже экс-супруга официально расторгли брак. Новость о финале любви появилась еще 25 мая. Шнуров очень удивил фанатов и даже друзей своим признанием о расставании с Матильдой. Приятели знаменитости до конца думали, что он шутит и вскоре помирится со светской львицей. Друзья не могли поверить в печальный конец счастливой сказки известного музыканта.

Одни называли причиной разрыва отношений обоюдные измены. Другие намекали на тягу Шнурова к спиртным напиткам. В первый месяц после расставания певец посвящал супруге стихи, а она сравнивала их брак с ядерным взрывом.

Пока Матильда публикует доказательства расторжения брака, фронтмен группы «Ленинград» отдыхает в Монако. Шнуров выложил в Instagram фото, на котором он играет в карты в Монте-Карло вместе с приятелями. В последнее время музыканта встречают в окружении красивых женщин.


Домбровский Сергей
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