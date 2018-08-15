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| | Декольте до пупа опустить не пробовала? Подписчики возмущены непристойным нарядом Волочковой в церкви

Декольте до пупа опустить не пробовала? Подписчики возмущены непристойным нарядом Волочковой в церкви

Сегодня, 18:11

Балерина продолжает проводить отпуск на греческом острове Корфу. Прибегнув к услугам персонального гида, Настя посетила много священных мест, в том числе и храм по случаю греческого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Вот только с нарядом не угадала.

Поклонникам показалось, что для визита в священное место балерине нужно было одеться пристойнее. «Грудь вывалила, будто в клуб пришла», - сразу набросились на Анастасию недоброжелатели. «А чего вы хотели от пьянчуги-волочуги? Еще священника она не совратила…», - заявили другие комментаторы.

«Ну вот, понеслось, даже такой момент обосрали. Настенька, это злыдни, которые похабят самое святое», - откликнулись на оскорбления хейтеров поклонники. Однако остальные подписчики заявили, что возмущены непристойным нарядом Волочковой в церкви. «Декольте до пупа опустить не пробовала? Вырядилась, как проститутка…», - продолжили они атаку на Настю. «Вырядилась, как невеста, но не к месту», - покаламбурили другие юзеры и поинтересовались, почему не на шпагате. «Грехи приехала замаливать? О благочестии не кричат на всех углах, это должно быть между Вами и Богом», - подытожили обсуждение фолловеры.


Дарья Светозарова
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