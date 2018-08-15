Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон

Слухи о том, что 26-летняя модель и 28-летняя актриса не просто дружат появились еще несколько месяцев назад, но до этого момента явных подтверждений их романа не было.

В апреле текущего года папарацци застали Кару Делевинь и Эшли Бенсон выходящими из ресторана Lucky Strike в Нью-Йорке. Звезды мило беседовали и держались за руки. Тогда они вместе работали над фильмом «Ее запах», но поклонники модели заподозрили, что она закрутила новый роман. Теперь эти слухи подтвердились: папарацци снова застукали Кару Делевинь и Эшли Бенсон, но на этот раз целующимися. Звезды ожидали в аэропорту Хитроу вместе такси, как внезапно 26-летняя модель начала целовать 28-летнюю актрису, затем та положила голову на ее плечо и улыбнулась. Журналисты также заметили на шее Эшли Бенсон колье с подвеской в виде английской буквы «С», что, по предположениям, является отсылкой к имени Кары Деоевинь.

Следует отметить, что Кара Делевинь была и раньше замечена в гомосексуальных отношениях: она встречалась с певицей Эмми Кларк, и не так давно ходили слухи об ее романе с Пэрис Джексон. Эшли Бенсон ранее встречалась только с мужчинами.

Виктория Озерова