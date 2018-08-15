«Верю в этот роман»: Отношения Самбурской и надувного Артема набирают обороты

Актриса не хочет признавать, что новый кавалер использует ее, ведь искренне верит в их любовь.

Личная жизнь прежде одинокой звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской в последнее время начала налаживаться – в ее жизни появился мужчина, которому актриса сразу отдала свое сердце. Пока звезду называют сумасшедшей, ненормальной, чокнутой и советуют обратиться к психиатру за помощью, отношения Самбурской и надувного Артема набирают обороты. Под новым студийным фото знаменитость написала: «И пусть скажут, что наши отношения для него, это некий социальный лифт, я всё равно верю в этот роман. Ну посмотрите, ведь состояние влюблённости делает человека абсолютно невесомым».

Это уже третье ироническое фото с надувной мужеподобной куклой на странице актрисы. Под каждым снимком звезда оставляет признания в любви секс-игрушке, а фанаты каждый раз возмущаются то глупости этой шутки, то тому, что надувной Артем не имеет никаких половых признаков. Многим поклонникам звезды очевидно, что все это большая шутка, придуманная актрисой или ее пиар-менеджером.