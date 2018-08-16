Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду Евгений Плющенко стал официальным представителем Porsche в России Звезда сериала «Девочки» отметила удаление матки фотосессией в стиле «ню» «Джигарханян – отыгранная карта»: Цымбалюк-Романовская завела нового любовника Итальянский футболист выжил во время обрушения моста в Генуе В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин Актриса Мария Фомина родила дочку Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл
| | Выше головы не прыгнешь: Бородина высказалась об успехах Собчак и Бузовой

Выше головы не прыгнешь: Бородина высказалась об успехах Собчак и Бузовой

Сегодня, 03:30

Всеми любимая «Бородуля» уверяет, что довольна полученным благодаря «Дому-2». Более того, она скептически относится к участию в других проектах.

Ксению возмущает, что телестройку многие называют «рассадником шлюх» и «телеборделем». Сама она считает, что лучшее – это враг хорошего, а посему не собирается менять коней на переправе. Она раскритиковала своих коллег Ксению Собчак и Ольгу Бузову за то, что они размениваются на другие проекты и жаждут достичь запредельных высот. «Чем выше взбираешься, тем больнее падать», - подчеркивает знаменитость и добавила, что выше головы не прыгнешь. Успехи же своих соведущих – прошлой и будущей – она оценивает довольно сдержанно, по принципу «поживем - увидим». А тем временем Собчак уже получила опыт участия в предвыборной гонке за президентский пост, а Бузова записала альбом, открыла ресторан и стала главной героиней нового шоу.

Ксения остается верна каналу «ТНТ» и родному реалити-шоу, поэтому отклоняет другие предложения. В личной жизни, в отличие от Бузовой, она счастлива, воспитывает двух очаровательных дочерей – Марусю и Тею. Высказалась Бородина и о своей вражде с экс-супругой Дмитрия Тарасова. Она заявила, что с Бузовой они точно не подруги, но и не враги. «Мы - коллеги», - резюмировала «Бородуля». Новые слухи о трениях между Ольгой и Ксюшей спровоцировал анонс передачи «Бородина против Бузовой» и призыв встать на чью-либо сторону.


Дарья Светозарова
Новости по теме
«Грязнаротая Ксения Бородина»: Блогер Лена Миро раскритиковала ведущую «Дом-2»
«Грязнаротая Ксения Бородина»: Блогер Лена Миро раскритиковала ведущую «Дом-2»

Блогер Лена Миро в своей новой скандальной статье раскритиковала Ксению Собчак за её образ жизни. Также журналистка прокомментировала, почему…

Милонов назвал Ксению Собчак
Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Одиозный депутат Виталий Милонов уверен в том, что относится к Ксении Собчак серьезно нельзя, ведь она обычная «политическая чучундра», которая всю жизнь…

Ксению Собчак прозвали матерью-кукушкой и безразличной женой
Ксению Собчак прозвали матерью-кукушкой и безразличной женой

Пользователи Сети подозревают, что от публичности персоны Ксении Собчак в первую очередь страдает её семья – «брошенный» сын и «недолюбленный» супруг.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости