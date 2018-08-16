Выше головы не прыгнешь: Бородина высказалась об успехах Собчак и Бузовой

Всеми любимая «Бородуля» уверяет, что довольна полученным благодаря «Дому-2». Более того, она скептически относится к участию в других проектах.

Ксению возмущает, что телестройку многие называют «рассадником шлюх» и «телеборделем». Сама она считает, что лучшее – это враг хорошего, а посему не собирается менять коней на переправе. Она раскритиковала своих коллег Ксению Собчак и Ольгу Бузову за то, что они размениваются на другие проекты и жаждут достичь запредельных высот. «Чем выше взбираешься, тем больнее падать», - подчеркивает знаменитость и добавила, что выше головы не прыгнешь. Успехи же своих соведущих – прошлой и будущей – она оценивает довольно сдержанно, по принципу «поживем - увидим». А тем временем Собчак уже получила опыт участия в предвыборной гонке за президентский пост, а Бузова записала альбом, открыла ресторан и стала главной героиней нового шоу.

Ксения остается верна каналу «ТНТ» и родному реалити-шоу, поэтому отклоняет другие предложения. В личной жизни, в отличие от Бузовой, она счастлива, воспитывает двух очаровательных дочерей – Марусю и Тею. Высказалась Бородина и о своей вражде с экс-супругой Дмитрия Тарасова. Она заявила, что с Бузовой они точно не подруги, но и не враги. «Мы - коллеги», - резюмировала «Бородуля». Новые слухи о трениях между Ольгой и Ксюшей спровоцировал анонс передачи «Бородина против Бузовой» и призыв встать на чью-либо сторону.

Дарья Светозарова