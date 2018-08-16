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| | Эмили Ратаковски «засветила» на камеру голый сосок в ресторане

Эмили Ратаковски «засветила» на камеру голый сосок в ресторане

Сегодня, 02:30

Модель настолько любит оголяться, что не постеснялась посетителей заведения общественного питания.

27-летняя модель Эмили Ратаковски получила значительную долю своей популярности благодаря красивой фигуре и желанию ее показывать без одежды на фото в разных ракурсах. Очевидно, позировать в домашней обстановки или на безлюдных пляжах ей надоело, поэтому знаменитость отправилась в заведение общественного питания. Эмили Ратаковски «засветила» на камеру голый сосок прямо в ресторане.

Дело в том, что знаменитость надела на себя черное платье с чрезмерно глубоким вырезом декольте, но, умышленно или случайно, забыла надеть под откровенный наряд хоть какое-либо нижнее белье. Об этом странном посещении ресторана мог никто и не узнать, но Ратаковски вскоре поделилась с поклонниками тем самым фото с голым соском, не забыв «замазать» его с помощью фоторедактора. Пользователи поинтересовались у модели, зачем публиковать фото с заблюренным соском, если можно было изначально его не оголять.


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