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| | Эдгард Запашный показал фото «нового холостяка» Евгения Петросяна

Эдгард Запашный показал фото «нового холостяка» Евгения Петросяна

Сегодня, 17:07

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный уподобился остальному населению России и отреагировал на новости о разводе и разделе имущества между артистами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном.

В своем Instagram он опубликовал фото, которое стало причиной бурных дискуссий в Сети. Запашный показал «нового холостяка» в виде тела спортивного мужчины с головой Петросяна. Изображение выглядит вполне реалистично. Снимок подписан словами «холостяк» и «перезвони мне». Запашный очевидно намекает на популярное шоу, где мужчины ищут себе спутницу жизни из определенного числа претенденток. Нашумевшей звездой программы «Холостяк» стал певец Егор Крид. На шоу он выбрал девушку, а затем не захотел развивать с ней отношения.

Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись после долгих лет совместной жизни. Неофициальной причиной их расставания является любовница. Адвокаты артистов напомнили, что они не живут вместе уже давно, поэтому близкие не удивляются их разводу. Запашный рекомендует не лезть в личную жизнь других людей. Однако его публикация вызвала массу пересудов среди пользователей.


Домбровский Сергей
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