Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга

Юлия получила анонимное сообщение в соцсети, но доказательств доброжелатель так и не предоставил.

Недавно исполнитель Стас Костюшкин оказался в неприятной истории. Аноним сообщил его супруге Юлии о том, что певец часто ей изменяет. Однако артист с женой не удивились данному сообщению. Скорее всего, такие письма приходили очень часто, однако были без доказательств. Сам исполнитель решил прокомментировать сообщение. Он признался, что действительно изменял жене. Также он сообщил, что может ходить на лево намного чаще, чем об этом говорят. Супруга артиста ответила намного серьезнее Костюшкина и сказала, что не верит в его измены. Юлия заявила, что знает с кем ее супруг проводит время и где, поэтому в докладах не нуждается.

Напоминаем, что Стас Костюшкин женат на Юлии уже 12 счастливых лет. За это время супруги привыкли к всевозможным доброжелателям. За все время брака супруги завоевали звание самой крепкой пары в шоу-бизнесе.

Анна Котова