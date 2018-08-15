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| | Бузову предлагают запретить во всей России из-за пропаганды гомосексуализма

Бузову предлагают запретить во всей России из-за пропаганды гомосексуализма

Сегодня, 16:48

Бузову уже запрещают в детских лагерях, не приглашают на крупные концерты, а теперь её «освистали» в комментариях из-за поездки в курортный посёлок Лазаревское.

Сразу же после анонса своего концерта в Лазаревском Бузову стали критиковать местные жители. Они не хотят видеть певицу в своём городе и всячески это доказывают своими комментариями под её записью в Instagram. «Правильно, что тебя в детском лагере запретили, в России тоже надо запретить», - предлагают недовольные краснодарцы. В основном на концерты Бузовой приходят подростки, и родителям не нравится, что она пропагандирует секс и плохое отношение к мужчинам.

Некоторые даже отметили, что такие композиции со стороны исполнительницы могут нормальных девушек превращать в гомосексуалов. Родители просто «освистали» певицу и не хотят, чтобы их дети слушали Бузову. Но ряд подписчиков знаменитости уверены, что она это делает специально, потому что насмотрелась на действия участников «Дом-2» и хочет сделать россиян гомосексуалами, а девушек в целом ненавистниками мужчин. Старшее поколение отмечает, что песни «Мало половин», «Неправильная», «Она не боится» или же «Wi-Fi» следует вовсе запретить, как это сделали ранее в новгородском детском лагере. Потому что в этих композициях наблюдаются строки, которые пропагандируют одиночество среди женщин, развитие гомосексуальности и подачу надежды, словно слабый пол без мужчин сможет достигнуть высот.


Вещий Олег
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